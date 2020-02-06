Поджог авто журналистки. СБУ показала задержание подозреваемого

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Мужчину задержали в Одессе

В Одессе был задержан житель Хмельницкой области, которого подозревают в поджоге автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. 

По данным СБУ, мужчина родом из Молдовы. Оперативники установили его личность и маршрут перемещения, который якобы после совершения поджога направился в Одессу.

Также в СБУ заявляют, что после побега с места происшествия исполнитель несколько раз менял внешний вид. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

  • 30 января во Львове неизвестный поджег автомобиль, принадлежащий Терещук. Она исключила бытовые версии случившегося.
  • 6 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемого в поджоге.
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Теги: Львов, одесса, поджог, автомобиль, радио свобода, Галина Терещук
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