Поджог авто журналистки. СБУ показала задержание подозреваемого

В Одессе был задержан житель Хмельницкой области, которого подозревают в поджоге автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, мужчина родом из Молдовы. Оперативники установили его личность и маршрут перемещения, который якобы после совершения поджога направился в Одессу.

Также в СБУ заявляют, что после побега с места происшествия исполнитель несколько раз менял внешний вид. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления.