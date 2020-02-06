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Подозреваемый в поджоге автомобиля журналистки задержан - Аваков

Подозреваемый в поджоге автомобиля журналистки задержан - Аваков - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.02.2020, 10:02

Полиция устанавливает возможного инициатора преступления

Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков и пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Подозреваемый - 19-летний студент, гражданин Молдовы. Он был задержан в Одессе. Ему сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Полиция провела обыски и устанавливает того, кто мог побудить подозреваемого на совершение преступления. Основная версия поджога автомобиля - профессиональная деятельность журналистки.

  • 30 января во Львове неизвестный поджег автомобиль, принадлежащий Терещук. Она исключила бытовые версии случившегося.

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поджог автомобиля Галина Терещук
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