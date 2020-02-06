Подозреваемый в поджоге автомобиля журналистки задержан - Аваков

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков и пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Подозреваемый - 19-летний студент, гражданин Молдовы. Он был задержан в Одессе. Ему сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Полиция провела обыски и устанавливает того, кто мог побудить подозреваемого на совершение преступления. Основная версия поджога автомобиля - профессиональная деятельность журналистки.