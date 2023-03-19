Полиция Киевской области в субботу, 18 марта, задержала нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться от патрульных на высокой скорости. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

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Водителя, севшего за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, заметили возле отделения полиции в Ракитном. Полицейские пытались остановить его, но он не выполнил их требование и начал убегать.



"Водитель ехал по селу со скоростью более 140 км/ч, что превышало разрешенное движение транспорта в населенном пункте более чем на 90 км/ч", – указывает полиция.

Догнать его удалось только в соседнем селе Остров.

Водитель не хотел выходить из автомобиля, угрожал полицейским и сопротивлялся. Во время задержания он получил травму и был доставлен в больницу.

От медицинского освидетельствования задержанный отказался.

На него составили четыре административных протокола: за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч.1 ст.130 КУоАП), за сопротивление работникам полиции (ст.185 КУоАП), за невыполнение требований об остановке (ст.122² КУоАП) и за мелкое хулиганство (ст.173 КУоАП).

Андрій Водяний

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