Вчера, 2 февраля, в Ивано-Франковской области пограничники обнаружили самолет АН-2, на котором незаконно пересекали украино-румынскую границу и, вероятно, перевозили сигареты. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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"Указанный самолет, по меньшей мере, дважды незаконно пересекал украинско-румынскую границу, скорее всего с целью перемещения табачных изделий", – сказано в сообщении.

Самолет обнаружили на окраине села Серафинцы Коломыйского района.

По данным пограничников, "кукурузник" не имеет регистрационных знаков, имя его владельца пока неизвестно. По одной из версий, на нем незаконно пересекали границу соседней Румынии, а возможно, и других стран.

Правоохранители начали следствие по факту нарушения правил международных и воздушных полетов.

Возле границы с Венгрией задержали жителя Закарпатья и жителя Львовской области, которые управляли мощным беспилотником, он мог использоваться для контрабанды.

В декабре две гражданки Польши пытались контрабандой провезти из Львова в Стамбул валюту и ценности на 15 миллионов гривень.

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Яна Катасонова

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