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Пограничники: В Борисполе пытались незаконно ввезти бриллианты на 2 млн грн – фото, видео видео

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02.07.2021, 15:54
Бриллианты в аэропорту Борисполь (фото 2 - ГПСУ)
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В аэропорту Борисполь пассажир рейса Стамбул-Киев пытался незаконно провезти бриллианты на 2 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Как сообщается, оперативники заранее получили информацию о попытке незаконной перевозки бриллиантов. Вчера вечером пограничники вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины и таможни осмотрели багаж и ручную кладь одного 36-летнего украинца, который прилетел из Стамбула.

По словам пограничников, в его вещах нашли:

– девять колец из белого золота, украшенные бриллиантами;

– один желтый бриллиант с сертификатом HRD;

– шесть бумажных свертков с бриллиантами разных размеров и веса.

Предварительная стоимость драгоценностей – 2 млн грн. Составлен протокол о нарушении таможенных правил.

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Марк Сировой
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киев контрабанда аэропорт Борисполь бриллианты
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