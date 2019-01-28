Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи: видео

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Злоумышленник на глазах посетителей снял картину со стены

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В сети опубликовали видео похищения  картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве. Об этом сообщает российское издание Медуза.

27 января в Третьяковской галерее похитили картину уроженца Мариуполя Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". 

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Злоумышленник на глазах посетителей снял картину со стены, достал из рамы, после чего беспрепятственно скрылся с места преступления. Момент похищения сняли камеры видеонаблюдения.

28 января похитителя задержали, картина найдена. По предварительным данным, она не пострадала.

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Теги: похищение, картина, третьяковская галерея, Архип Куинджи, "Ай-Петри. Крым"
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