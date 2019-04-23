Похититель извинился за кражу картины из музея Франции - видео

Задержанный по подозрению в убийстве ювелира Сергея Киселева уведомил сотрудников полиции, что по месту его проживания, на шкафу находится "украденный из Франции шедевр". Об этом он сам рассказал на видео полиции.

Он также сказал, что "французам стоит обратить внимание на систему безопасности и охрану своих шедевров". "Украдена была только по той причине, что ее легко было увезти. Извините, французы", - сказал он.

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Речь идет о картине Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" 1915 года из музея в городе Нанси, стоимость которой – около $1,5 млн.

Сегодня на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что найденную картину вернут Франции.

Присутствовавший на брифинге директор музея в Нанси Ришар Дагорн отметил, что картина была передана музею в дар от частного коллекционера, поэтому утрата шедевра была для них "двойным горем".

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон отметила, что Поль Синьяк - очень важный для ее страны художник, и выразила благодарность за работу украинских правоохранителей.

По ее словам, после пожара в Соборе Парижской Богоматери французы находятся в определенном смысле в трауре. "И то, что эта картина была найдена - конечно, вы можете сказать, что это не одного порядка вещи, - но то, что ее нашли после той трагедии, которая произошла с Нотр-Дамом - это для нас как бальзам на рану. Спасибо большое", - сказала она.

Во время брифинга Князев также сообщил, что у членов группировки во время обысков было изъято еще шесть картин. По его словам, фото этих картин сегодня будут выложены на сайте МВД, чтобы их могли опознать владельцы.

