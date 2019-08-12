Пожар в детском саду США: пятеро погибших - видео

11 августа в городе Эри штат Пенсильвания произошел пожар в детском саду, жертвами которого стали пятеро детей. Об этом сообщает АР.

Инцидент произошел около 01:00, когда дети спали.

По информации пожарных, погибшим было от восьми месяцев до семи лет.

Сейчас на месте происшествия работает группа экспертов. Причины возгорания устанавливаются.

Сгоревший садик предоставлял услуги по круглосуточному уходу за детьми. Часто здесь ночевали дети, родители которых заняты работах. Ранее инспекторы уже фиксировали в садике нарушения, связанные с пожарной безопасностью. В частности, в ходе проверки от 3 января были обнаружены проблемы с розетками, а также курением в неположенных местах.

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