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18.07.2019, 08:54

В Японии подожгли студию аниме: погибли 10 человек - видео

В Японии подожгли студию аниме: погибли 10 человек - видео - Фото
Фото: twitter.com/japantimes

В результате пожара 40 человек получили травмы

обновлено

В  Киодо (Япония) произошел пожар на студии по производству анимационных сериалов "K-On!". Об этом сообщает The Japan Times.

В результате погибли десять человек, 40 получили травмы.

Пожар в здании студии Kyoto Animation Co возник в результате умышленного поджога, полиция на месте происшествия задержала 41-летнего подозреваемого, он доставлен в больницу.

Очевидцы сообщили, что пожару предшествовал звук, похожий на хлопок. В результате пожара сильно пострадали второй и третий этаж трехэтажного здания студии.

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Теги: пожар, япония, студия аниме
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