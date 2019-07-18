В Японии подожгли студию аниме: погибли 10 человек - видео

Фото: twitter.com/japantimes

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В Киодо (Япония) произошел пожар на студии по производству анимационных сериалов "K-On!". Об этом сообщает The Japan Times.

В результате погибли десять человек, 40 получили травмы.

Пожар в здании студии Kyoto Animation Co возник в результате умышленного поджога, полиция на месте происшествия задержала 41-летнего подозреваемого, он доставлен в больницу.

Очевидцы сообщили, что пожару предшествовал звук, похожий на хлопок. В результате пожара сильно пострадали второй и третий этаж трехэтажного здания студии.