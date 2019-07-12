Возле курортного города Турции масштабный пожар, горит лес

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В Турции на юго-запад от курортного года Бодрум вспыхнул пожар, передает агентство Hurriyet Daily News.

Из-за сильного ветра есть угроза, что пламя доберется до жилых районов Багла, что в 15 км к западу от центра Бодрума.

К тушению пожара привлекли две автоцистерны, несколько отрядов пожарных, вертолеты. На место также прибыли парамедики.

4 июля вспыхнул пожар лесной подстилки возле села Колесниковка Станично-Луганского района ликвидирован. Тушение не могло проводоиться в связи с тем, что территория заминирована.

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