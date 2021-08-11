В Киеве задержали группу людей, которая обещала поспособствовать назначению на должность главы Николаевской облгосадминистрации за $600 000. Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции и Офиса генпрокурора.

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По данным правоохранителей, схему организовала 64-летняя жительница Киева, экс-сотрудница управления делами аппарата Верховной Рады. Сообщником был 36-летний житель столицы – глава благотворительной организации, журналист, экс-помощник-консультант нардепа, неоднократно баллотировался в Раду. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что его зовут "Алексей О.".

По версии следствия, женщина подыскала кандидата на должность главы Николаевской ОГА, требовала у него $600 000, заверяя его, что деньги нужны для чиновников, которые поспособствуют назначению.

В прокуратуре отмечают, что участники схемы полгода проводили "собеседования" с кандидатом – якобы для его дальнейшей встречи с чиновниками из Офиса президента и Кабмина.

Их задержали 10 августа во время передачи части суммы, $200 000, сообщают правоохранители. К задержанию привлекали спецназ КОРД. Сейчас продолжаются следственные действия и обыски, решается вопрос об объявлении подозрений.

В июле-августе сообщили о подозрениях в получении взятки 1 млн грн главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну, его заместителю и адвокату.

Марк Сировой

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