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Полиция взяла "на горячем" группу: обещали пост главы Николаевской ОГА за $600 000 – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 10:55
Фото - Офис генпрокурора
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В Киеве задержали группу людей, которая обещала поспособствовать назначению на должность главы Николаевской облгосадминистрации за $600 000. Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции и Офиса генпрокурора.

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По данным правоохранителей, схему организовала 64-летняя жительница Киева, экс-сотрудница управления делами аппарата Верховной Рады. Сообщником был 36-летний житель столицы – глава благотворительной организации, журналист, экс-помощник-консультант нардепа, неоднократно баллотировался в Раду. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что его зовут "Алексей О.".

По версии следствия, женщина подыскала кандидата на должность главы Николаевской ОГА, требовала у него $600 000, заверяя его, что деньги нужны для чиновников, которые поспособствуют назначению.

В прокуратуре отмечают, что участники схемы полгода проводили "собеседования" с кандидатом – якобы для его дальнейшей встречи с чиновниками из Офиса президента и Кабмина.

Их задержали 10 августа во время передачи части суммы, $200 000, сообщают правоохранители. К задержанию привлекали спецназ КОРД. Сейчас продолжаются следственные действия и обыски, решается вопрос об объявлении подозрений.

Марк Сировой
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полиция взятка николаевская область мошенники ОГА
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