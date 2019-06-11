Последствия пожара в психиатрической больнице в Одессе: видео

10 июня в отделении № 7 Одесского областного медицинского центра психического здоровья произошел пожар. Журналисты показали, как выглядит разрушенное здание. Об этом сообщает Думская.net.
Пожарные до сих пор проливают тлеющие остатки здания. На месте работают специалисты криминалистической лаборатории, вход для посторонних закрыт.
Издание также опубликовало имена погибших пациентов в медсестры:
Полиция рассматривает версию поджога. Четверо людей погибли на месте, двое в больнице. Из шестерых госпитализированных один в тяжелом состоянии.
Фото, видео: Александр Гиманов/Думская