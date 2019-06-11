Последствия пожара в психиатрической больнице в Одессе: видео

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По данным издания, уцелела треть здания, остатки до сих пор тлеют

10 июня в отделении № 7 Одесского областного медицинского центра психического здоровья произошел пожар. Журналисты показали, как выглядит разрушенное здание. Об этом сообщает Думская.net.

Пожарные до сих пор проливают тлеющие остатки здания. На месте работают специалисты криминалистической лаборатории, вход для посторонних закрыт.

Издание также опубликовало имена погибших пациентов в медсестры:

  • Пастернак Мария Григорьевна, 1934 года рождения;
  • Клапчук Семен Порфирьевич, 1934 года рождения;
  • Поровкова Лидия Петровна 1934 года рождения;
  • Тодорова Галина Степановна 1937 года рождения;
  • Лазарев Михаил Кузьмич 1928 года рождения;
  • Никитина Юлия Александровна 1964 года рождения.

Полиция рассматривает версию поджога. Четверо людей погибли на месте, двое в больнице. Из шестерых госпитализированных один в тяжелом состоянии.

Фото, видео: Александр Гиманов/Думская

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Теги: психиатрическая больница, одесса, пожар, больница, гибель, пациенты
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