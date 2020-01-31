Появилось видео поджога автомобиля журналистки во Львове

Радио Свобода опубликовало видео поджога во Львове автомобиля своей журналистки Галины Терещук.

На записи неизвестный мужчина кладет на лобовое стекло машины пакеты, поджигает их и убегает.

По данным журналистов, злоумышленник до сих пор не задержан, также не идентифицирована его личность.

Ранее редакция программы "Схемы" (проект Радио Свобода) опубликовала заявление, в котором указала, что Терещук писала критические материалы о полиции, поэтому важно, чтобы расследование контролировали из Киева.

В ночь на 30 января во Львове неизвестный поджег автомобиль журналистки Галины Терещук. Машина сгорела.

Терещук обратилась с заявлением в полицию, проходят следственные действия, полиция изучает версии поджога. Сама журналистка исключает бытовые версии случившегося.