Появилось видео поджога автомобиля журналистки во Львове

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На записи неизвестный мужчина кладет на лобовое стекло машины пакеты, поджигает их и убегает

Радио Свобода опубликовало видео поджога во Львове автомобиля своей журналистки Галины Терещук.

На записи неизвестный мужчина кладет на лобовое стекло машины пакеты, поджигает их и убегает.

По данным журналистов, злоумышленник до сих пор не задержан, также не идентифицирована его личность.

Ранее редакция программы "Схемы" (проект Радио Свобода) опубликовала заявление, в котором указала, что Терещук писала критические материалы о полиции, поэтому важно, чтобы расследование контролировали из Киева.

В ночь на 30 января во Львове неизвестный поджег автомобиль журналистки Галины Терещук. Машина сгорела.

Терещук обратилась с заявлением в полицию, проходят следственные действия, полиция изучает версии поджога. Сама журналистка исключает бытовые версии случившегося.

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Теги: полиция, поджог, журналистика, радио свобода, Галина Терещук
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