Проверка украинского танка пивом: тест сдан успешно - видео

Танкист Вооруженных сил Украины и участник войны в Донбассе Алексей Бобовников опубликовал в Facebook видео, на котором запечатлен тест стабилизатора пушки танка от Львовского бронетанкового завода.

На край пушки был поставлен бокал с пивом. Для успешного прохождения теста необходимо было выполнить маневры, не пролив при этом хмельной напиток.

"Самая правильная проверка работы стабилизатора пушки - это пивом. Наверняка многие видели как это делали немцы, но во Львове с нашими танками сделали не хуже", - написал военнослужащий в соцсети.

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