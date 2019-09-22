Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украинские танкостроители провели немецкий тест стабилизатора пушки

Танкист Вооруженных сил Украины и участник войны в Донбассе Алексей Бобовников опубликовал в Facebook видео, на котором запечатлен тест стабилизатора пушки танка от Львовского бронетанкового завода.

На край пушки был поставлен бокал с пивом. Для успешного прохождения теста необходимо было выполнить маневры, не пролив при этом хмельной напиток.

"Самая правильная проверка работы стабилизатора пушки - это пивом. Наверняка многие видели как это делали немцы, но во Львове с нашими танками сделали не хуже", - написал военнослужащий в соцсети.

  • Ранее в ВСУ рассказали, когда бойцы получат улучшенную форму.

Читайте также: "ВСУ не советуют боевикам курить в постели": видео из Горловки

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: танк, пиво, ВСУ, львовский бронетанковый завод, лбтз, видео, пушка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Проверка украинского танка пивом: тест сдан успешно - видео
Проверка украинского танка пивом: тест сдан успешно - видео
Неизвестные осквернили могилы воинов АТО на Черниговщине: видео
Неизвестные осквернили могилы воинов АТО на Черниговщине: видео
Во Львовской области полиция разогнала блокировщиков угля: видео
Во Львовской области полиция разогнала блокировщиков угля: видео
HR Дорасти до Facebook: Как использовать Data Science для бизнеса. Книга
Бизнес-неделя: Facebook против Znaj.ua, пожар у Гонтаревой, земля на продажу, Коломойский
Бизнес-неделя: Facebook против Znaj.ua, пожар у Гонтаревой, земля на продажу, Коломойский
Более открытый и конкурентный: как изменится рынок электроэнергии
Мнение Более открытый и конкурентный: как изменится рынок электроэнергии
Популярное
фото/видео
Проверка украинского танка пивом: тест сдан успешно - видео
Проверка украинского танка пивом: тест сдан успешно - видео
Неизвестные осквернили могилы воинов АТО на Черниговщине: видео
Неизвестные осквернили могилы воинов АТО на Черниговщине: видео 10:00
В РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фото
В РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фото 09:10
Во Львовской области полиция разогнала блокировщиков угля: видео
Во Львовской области полиция разогнала блокировщиков угля: видео 21.09.19, 18:51
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 