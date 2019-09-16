В Минобороны объяснили, когда форма ВСУ станет лучше

Фото: пресс-служба Минобороны

Минобороны планирует усовершенствовать униформу Вооруженных Сил Украины в 2020 году. Об этом заявил начальник отдела разработки вещевого имущества управления материального обеспечения ВСУ Василий Саковец, сообщает АрмияInform.

"За последние годы мы получили ряд замечаний от военнослужащих относительно эксплуатации летнего полевого общевойскового комплекта. Были обработаны и проанализированы большое количество запросов из Генштаба ВСУ", - отметил Саковец.

По его словам, раз в три месяца специалисты управления проводят опросы военных в районе проведения боевых действий.

На основе этих опросов, прежде всего, будут обновлены демисезонное белье, флисовые куртки и технология производства обуви. Позже - все остальные предметы комплекта.

В 2020 году на территории Украины планируют изготавливать качественные мембранные материалы. Сейчас их закупают у иностранного производителя.