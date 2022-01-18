Пограничники устанавливают новые ограждения на украинско-беларуской границе. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Как отмечается, с начала ноября на границе с Беларусью постоянно работают около трех десятков инженерных групп пограничников.

На границе устанавливают разные заграждения – из армированной колючей ленты (егозы), колючей проволоки, сетки рабицы, а также делают переносные заграждения.

Инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок для обеспечения оперативной переброски резервов в случае резкого изменения обстановки.

С ноября для обустройства границы использовано уже около 4630 бухт спирально-линейных заграждений.

Как отмечается, Госпогранслужба получила от правительства 21 млн грн.

На данный момент ГПСУ закупила около 300 т сырья, что позволит изготовить заграждения для инженерного перекрытия около 62 км украинско-беларуского участка границы.

С 10 по 20 февраля Россия и Беларусь намерены провести учения "Союзная решимость-2022". РФ планирует перебросить в Беларусь два дивизиона зенитных ракетных систем С-400, 12 истребителей Су-35 и зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С".

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Наталия Медведева

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