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Российские командиры продают пайки рядовых, поэтому те продолжают питаться собаками — СБУ видео

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 12:58
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
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Российские командиры продают пайки своих солдат, поэтому те продолжают питаться собаками. Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, опубликованный СБУ.

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На одной из записей оккупант жалуется жене: "Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выкинули". Тем временем их пайки, как он заявляет, командиры перепродают.

На другой записи оккупант просит мать угадать, что он ел. Женщина сначала вспоминает про барсуков, а затем переходит к мышам и крысам.

"Собаку! Мяса охота же!" – отвечает российский оккупант.

  • В мае СБУ публиковала скриншоты из Telegram российского оккупанта, где он рассказывает знакомому, что вынужден есть собак из-за проблем с обеспечением.

Читайте также: Оккупанты крадут магнитики с холодильников и удивляются путешествиям украинцев – перехват

Мария Макуха
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война сбу перехват
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