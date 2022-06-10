Российские командиры продают пайки своих солдат, поэтому те продолжают питаться собаками. Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, опубликованный СБУ.
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На одной из записей оккупант жалуется жене: "Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выкинули". Тем временем их пайки, как он заявляет, командиры перепродают.
На другой записи оккупант просит мать угадать, что он ел. Женщина сначала вспоминает про барсуков, а затем переходит к мышам и крысам.
"Собаку! Мяса охота же!" – отвечает российский оккупант.
- В мае СБУ публиковала скриншоты из Telegram российского оккупанта, где он рассказывает знакомому, что вынужден есть собак из-за проблем с обеспечением.
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