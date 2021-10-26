Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили патрульного, который вместе с сообщником торговали оружием и боеприпасами по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В ведомстве уточнили, что подозреваемый – сотрудник патрульной полиции полка спецназначения Киев. По данным СБУ, он вместе с сообщником продавал оружие, патроны и взрывчатку криминалитету.

Оружие и боеприпасы подозреваемые якобы хранили в частных гаражах в Краматорске.

Во время обысков правоохранители изъяли у них: 61 гранату, четыре мины, разной модификации, около 13 кг взрывчатых веществ, 30 взрывателей, 38 реактивных патронов и дымовых гранат, более 10 600 патронов разного калибра и пистолеты-пулеметы.

Подозреваемых задержали сразу после сбыта очередной партии, уточнили в СБУ. Досудебное расследование продолжается.

28 сентября СБУ разоблачила схему торговли оружием и боеприпасами в одной из воинских частей в Николаеве. "Распродажу" арсенала якобы устроил начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения.

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Елизавета Кумбер

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