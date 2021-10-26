UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ: Патрульный продавал оружие и боеприпасы преступникам по всей Украине – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 17:50
СБУ разоблачила патрульного, который продавал оружие (Фото: пресс-служба СБУ)
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео
"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили патрульного, который вместе с сообщником торговали оружием и боеприпасами по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ведомстве уточнили, что подозреваемый – сотрудник патрульной полиции полка спецназначения Киев. По данным СБУ, он вместе с сообщником продавал оружие, патроны и взрывчатку криминалитету.

СБУ разоблачила патрульного, который продавал оружие (Фото: пресс-служба СБУ)

Оружие и боеприпасы подозреваемые якобы хранили в частных гаражах в Краматорске.

Во время обысков правоохранители изъяли у них: 61 гранату, четыре мины, разной модификации, около 13 кг взрывчатых веществ, 30 взрывателей, 38 реактивных патронов и дымовых гранат, более 10 600 патронов разного калибра и пистолеты-пулеметы.

СБУ разоблачила патрульного, который продавал оружие (Фото: пресс-служба СБУ)

Подозреваемых задержали сразу после сбыта очередной партии, уточнили в СБУ. Досудебное расследование продолжается.

  • 28 сентября СБУ разоблачила схему торговли оружием и боеприпасами в одной из воинских частей в Николаеве. "Распродажу" арсенала якобы устроил начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения. 

Читайте также: СБУ: Контрразведка взяла "на горячем" агента российской разведки. Он служит в ВСУ

Елизавета Кумбер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
краматорск оружие сбу патрульный патрульная полиция торговля оружием
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 