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СБУ показала задержание мужчины, снимавшего на видео позиции ВСУ в Сумской области: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 11:48
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
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Служба безопасности Украины задержала жителя Сум, который якобы передавал оккупантам информацию о дислокации, вооружении и перемещении подразделений ВСУ в приграничных районах. Об этом сообщает СБУ.

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В Службе пишут, что, по заданию захватчиков, мужчина фотографировал и снимал на видео военные объекты и передвижение украинской военной техники. Полученные материалы с привязкой к местности он отправлял своему куратору, утверждают в СБУ.

Во время обысков дома у задержанного правоохранители обнаружили компьютер и мобильные устройства с доказательствами преступной деятельности. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111).

  • 13 июня 2022 года СБУ задержала агента федеральной службы безопасности Российской Федерации в пригороде Харькова.

Читайте также: Как оккупанты "освобождали" и "денацифицировали" магазин в Сумской области – видео СБУ

Мария Макуха
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