Служба безопасности Украины задержала агента федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) в пригороде Харькова. Им оказался местный житель, которого вражеские спецслужбы завербовали через интернет, сообщает СБУ.

Мужчина фиксировал места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего врага интересовали координаты блокпостов и военные укрепления.

Следователи сообщили ему о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ (ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

ГБР открыло уголовное производство по статье о государственной измене за коллаборационизм в отношении мэра города Святогорска Донецкой области.

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Мария Макуха

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