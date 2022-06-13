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СБУ задержала российского агента — подозревают в сдаче врагу позиций украинских военных видео

13.06.2022, 13:07
Переписка агента ФСБ, сдававшего врагу позиции украинских военных (Фото — ssu.gov.ua)
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Служба безопасности Украины задержала агента федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) в пригороде Харькова. Им оказался местный житель, которого вражеские спецслужбы завербовали через интернет, сообщает СБУ.

Мужчина фиксировал места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего врага интересовали координаты блокпостов и военные укрепления.

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Следователи сообщили ему о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ (ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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Мария Макуха
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сбу харьковская область государственная измена военная разведка
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