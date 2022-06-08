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СБУ задержала сельскую "разведчицу" – передавала россиянам данные об оборонных объектах

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 16:38
СБУ задержала сельскую
Фото - СБУ

СБУ сообщает, что задержала жительницу одного из сел Житомирской области, которую подозревают в работе на военную разведку России.

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По данным следствия, российская разведка заинтересовалась женщиной из-за ее крайне пророссийских постов в соцсетях и завербовала ее. Утверждается, что после начала российского вторжения в Житомирскую область она получала подробные инструкции от "куратора" о сборе и передаче разведданных, в том числе о военных объектах, складах вооружений, 
численности подразделений ВСУ, перемещении техники и личного состава.

Фото – СБУ

СБУ заявляет, что при обыске были обнаружены средства связи с "кураторами" из военной разведки России, и что задержанная признала факт сотрудничества с врагом и дает показания. Ей сообщили о подозрении по статье о государственной измене, по которой женщине грозит лишение свободы от 15 лет до пожизненного.

  • Сегодня сообщалось, что сотрудники ГБР открыли уголовное производство по статье о государственной измене за коллаборационизм в отношении мэра города Святогорска Донецкой области. 

Сергей Бережной
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житомирская область государственная измена военная разведка
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