СБУ задержала сельскую "разведчицу" – передавала россиянам данные об оборонных объектах

СБУ сообщает, что задержала жительницу одного из сел Житомирской области, которую подозревают в работе на военную разведку России.

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По данным следствия, российская разведка заинтересовалась женщиной из-за ее крайне пророссийских постов в соцсетях и завербовала ее. Утверждается, что после начала российского вторжения в Житомирскую область она получала подробные инструкции от "куратора" о сборе и передаче разведданных, в том числе о военных объектах, складах вооружений,

численности подразделений ВСУ, перемещении техники и личного состава.

СБУ заявляет, что при обыске были обнаружены средства связи с "кураторами" из военной разведки России, и что задержанная признала факт сотрудничества с врагом и дает показания. Ей сообщили о подозрении по статье о государственной измене, по которой женщине грозит лишение свободы от 15 лет до пожизненного.

Сегодня сообщалось, что сотрудники ГБР открыли уголовное производство по статье о государственной измене за коллаборационизм в отношении мэра города Святогорска Донецкой области.

Сергей Бережной

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