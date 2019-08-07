СБУ поймала чиновников на вырубке заповедника в Карпатах: видео

Служба безопасности Украины поймала группу чиновников Карпатского биосферного заповедника, которые организовали масштабную вырубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Неучтенное дерево злоумышленники нелегально реализовывали", - заявляют в СБУ.

По оценкам экспертов, которые приводят спецслужбы, сумма ущерба составляет более 500 000 гривень: "Профильные эксперты оценивают масштабы экологического ущерба".

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, одному из организаторов незаконной деятельности объявили подозрение.

Сотрудники СБУ раскрыли масштабное преступление, выполняя указ президента "О некоторых мерах по сохранению лесов и рационального использования лесных ресурсов".

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