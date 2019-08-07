СБУ поймала чиновников на вырубке заповедника в Карпатах: видео

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Сотрудники Службы безопасности Украины сообщают, что сумма убытка государству составляет более 500 000 грн

Служба безопасности Украины поймала группу чиновников Карпатского биосферного заповедника, которые организовали масштабную вырубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

"Неучтенное дерево злоумышленники нелегально реализовывали", - заявляют в СБУ. 

По оценкам экспертов, которые приводят спецслужбы, сумма ущерба составляет более 500 000 гривень: "Профильные эксперты оценивают масштабы экологического ущерба". 

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, одному из организаторов незаконной деятельности объявили подозрение. 

Сотрудники СБУ раскрыли масштабное преступление, выполняя указ президента "О некоторых мерах по сохранению лесов и рационального использования лесных ресурсов". 

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Теги: сбу, Карпаты, заповедник, вырубка деревьев
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