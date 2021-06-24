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Слідство.інфо: Помощник главы полиции Киева помог завезти в Украину "киллеров" наркобарона видео

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 11:02
Евгений Дейдей (фото - Евгений Дейдей, Facebook)
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Журналисты Сліство.інфо утверждают: помощник главы полиции Киева и экс-нардеп Евгений Дейдей организовал ввоз в Украину предполагаемых киллеров, которые в мае 2020-го совершили покушение на балканского наркобарона Радое Звицера в Киеве.

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По данным журналистов, Дейдей якобы привлек к перевозке четырех предполагаемых балканских киллеров двоих полицейских – Ростилава Чернобрового и Семена Гордиенко.

Слідство.інфо утверждает, что в преддверии покушения полицейские перевозили группу балканцев из Черновицкой области в Киев, а сразу после расстрела – из Киева в сторону Одессы на автомобиле Toyota Sequoia.

По пути на юг группу задержали, однако Гордиенко тогда удалось сбежать, пишут журналисты. Позже на допросах полицейские якобы говорили, что выполняли просьбу Дейдея.

По данным журналистов, сам Дейдей подтвердил в показаниях, что просил товарищей помочь с транспортировкой балканцев, однако утверждал, что не знал о цели их визита. Помощник главы полиции Киева якобы выполнял просьбу знакомого из Польши по имени Мачей. Кем является этот Мачей – журналистам не удалось установить.

Отмечается, что автомобиль Toyota Sequoia якобы был зарегистрирован на человека из окружения Дейдея и после инцидента с балканцами был продан. Дейдей и упомянутые правоохранители являются свидетелями по делу о покушении на Звицера и продолжают работать в полиции.

Дейдей отказался общаться со Cлідство.інфо на эту тему. LIGA.net направила запросы о комментарии в пресс-службы полиции Киева, Нацполиции и Министерства внутренних дел.

Детальнее об этой истории читайте в материале: Война кланов и 200 кг кокаина. Кто такой Радое Звицер, которого расстреляли в центре Киева

Марк Сировой
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полиция Киева евгений дейдей наркобарон Радое Звицер﻿ киллеры
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