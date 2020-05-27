Покушение на "главаря наркокартеля". МВД показало видео задержания подозреваемых

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Сегодня в Одессе задержали четырех иностранцев, которых подозревают в покушении на убийство

В Нацполиции показали оперативные кадры задержания четырех иностранцев, которых подозревают в покушении на убийство 37-летнего мужчины, произошедшем вчера вечером на столичном Печерске. Видео опубликовано в YouTube Нацполиции.

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Фигурантов взяли сегодня утром около въезда в Одессу. В полиции заявляют, что подозреваемые оказывали сопротивление во время задержания. Все задержанные оказались иностранцами.

В Нацполиции заявляют, что жертва является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики в большинство европейских стран.

  • Вчера сообщалось, что на Печерске неизвестный стрелял в 37-летнего мужчину.
  • Сегодня в полиции заявили, что потерпевший находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики в большинство европейских стран.
  • Подозреваемых в покушении на убийство задержали в Одессе. 

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Теги: киев, Нацполиция, стрельба, покушение, печерск, наркокартель
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