Покушение на "главаря наркокартеля". МВД показало видео задержания подозреваемых

В Нацполиции показали оперативные кадры задержания четырех иностранцев, которых подозревают в покушении на убийство 37-летнего мужчины, произошедшем вчера вечером на столичном Печерске. Видео опубликовано в YouTube Нацполиции.

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Фигурантов взяли сегодня утром около въезда в Одессу. В полиции заявляют, что подозреваемые оказывали сопротивление во время задержания. Все задержанные оказались иностранцами.

В Нацполиции заявляют, что жертва является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики в большинство европейских стран.

Вчера сообщалось, что на Печерске неизвестный стрелял в 37-летнего мужчину.

Сегодня в полиции заявили, что потерпевший находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики в большинство европейских стран.

Подозреваемых в покушении на убийство задержали в Одессе.

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