В МВД показали момент покушения на "главаря наркокартеля" в Киеве - видео

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко показал видео, на котором запечатлен момент покушения на мужчину, произошедшего вчера вечером на столичном Печерске. В Нацполиции пострадавшего называют главарем балканского наркокартеля. Видео опубликовано на странице Геращенко в Facebook.

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"Вчера на Печерске, киллеры приехавшие из одной из Балканских стран расстреляли гражданина Черногории. Мужчина получил пять пулевых ранений из которых три - в грудную клетку и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в реанимацию", - рассказал Геращенко.

Все подозреваемые были задержаны. Сотрудники полиции продолжают выявлять всех лиц возможно причастных к данному преступлению, заявил замглавы МВД.