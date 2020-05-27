В МВД показали момент покушения на "главаря наркокартеля" в Киеве - видео

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Замглавы МВД Антон Геращенко также сообщил детали вчерашней стрельбы на столичном Печерске

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко показал видео, на котором запечатлен момент покушения на мужчину, произошедшего вчера вечером на столичном Печерске. В Нацполиции пострадавшего называют главарем балканского наркокартеля. Видео опубликовано на странице Геращенко в Facebook

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"Вчера на Печерске, киллеры приехавшие из одной из Балканских стран расстреляли гражданина Черногории. Мужчина получил пять пулевых ранений из которых три - в грудную клетку и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в реанимацию", - рассказал Геращенко.

Все подозреваемые были задержаны. Сотрудники полиции продолжают выявлять всех лиц возможно причастных к данному преступлению, заявил замглавы МВД.

  • Вчера сообщалось, что на Печерске неизвестный стрелял в 37-летнего мужчину.
  • Сегодня в полиции заявили, что потерпевший находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики в большинство европейских стран.
  • Подозреваемых в покушении на убийство задержали в Одессе. 
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Теги: киев, мвд, антон геращенко, покушение, печерск, наркокартель
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