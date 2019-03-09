СМИ: Пограничники пропустили без очереди авто с героином - видео

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Автомобиль задержали в Румынии, в нем было 84 кг героина

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В сети появилось видео, на котором зафиксировно как закарпатские пограничники без очереди пропустили автомобиль - предположительно тот самый, который задержали в Румынии с рекордной партией героина. Об этом сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовал Первый Кабельный в YouTube.

На видео автомобиль Renault сначала ожидает стандартной проверки в очереди на пункте пропуска Солотвино, а после разговора с пограничниками машина покидает очередь и переезжает на другую полосу.

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На ролике зафиксировано как пограничник проводит транспортное средство без очереди и контроля таможни.

По данным Цензор.НЕТ, позже стало известно, что 04 марта 2019 года в 09:12 утра на таможенном посту Солотвино работник отдела таможенного оформления Варцаба В.Д. провел таможенное оформление легкового автомобиля марки "Рено Твинго" р/н Германии ACFB 2506. Водителем указанного авто был гражданин Нидерландов Kilic Ertugrul Nuri. С ним следовала гражданка Нидерландов Hassati Hasna. Паспортный контроль производил старший прапорщик Святослав Кондратюк, инспектор пограничной службы 1 категории. 

4 марта пограничники Румынии задержали двух граждан Нидерландов, которые везли 84 кг героина из Украины. На украинском контрольном пункте пропуска партию наркотиков не заметили. После этого спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что у украинских пограничников нет сканеров, которые могут показать внутренности машины, что затрудняет выявление контрабанды наркотиков.

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Теги: граница, наркотики, контрабанда, Румыния, солотвино, героин
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