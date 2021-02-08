Полиция накрыла преступную группу коллекторов, которые занимались оригинальным шантажом: при помощи фотомонтажа делали порнографический контент с изображением должников или их родственников. Об этом пишет пресс-служба Киберполиции.

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Эта группа из более 30 человек, по данным следствия, в пяти регионах Украины предоставляла кредитные услуги через две созданные ими финансовые компании.

В случае неуплаты займа они шантажировали клиентов не только угрозой физической расправы, но и распространением такого контента.

По предварительным подсчетам, злоумышленники совершили более 360 000 угроз гражданам из разных регионов Украины.

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Проведено 50 обысков в офисах, квартирах и авто фигурантов в Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

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Евгений Пилипенко

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