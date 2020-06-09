Стрельба в Броварах. В полиции говорят, что организатору предъявили подозрение

В полиции сообщили, что заочно предъявили одному из организаторов перестрелки в Броварах под Киевом подозрение в хулиганстве. Об этом говорится на сайте Нацполиции.
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Там отчитались, что провели обыски у "организаторов группировки, члены которой обеспечивали так называемый "крышу" нелегальным перевозчикам". В полиции говорят, что в ходе обысков изъяли различное оружие, ножи, черновые записи. Один из них был проведен в офисном помещении.
Одному из организаторов заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК, сообщили в полиции.
- Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Известно, что в окна квартир некоторых местных жителей попали пули.
- Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
- Полиция по подозрению в участии в перестрелке задержала 21 человека.
- Глава МВД Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.
- По состоянию на 1 июня суд арестовал на 60 суток без права внесения залога 20 участников перестрелки.