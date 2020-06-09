Стрельба в Броварах. В полиции говорят, что организатору предъявили подозрение

В полиции сообщили, что заочно предъявили одному из организаторов перестрелки в Броварах под Киевом подозрение в хулиганстве. Об этом говорится на сайте Нацполиции.

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Там отчитались, что провели обыски у "организаторов группировки, члены которой обеспечивали так называемый "крышу" нелегальным перевозчикам". В полиции говорят, что в ходе обысков изъяли различное оружие, ножи, черновые записи. Один из них был проведен в офисном помещении.

Одному из организаторов заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК, сообщили в полиции.