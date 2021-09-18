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Третьи сутки ехал на запаске фуры: черновицкие пограничники выявили афганского нелегала видео

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2021, 20:00
Фото: dpsu.gov.ua
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Пограничники Черновицкого отряда обнаружили на запасном колесе под прицепом грузового автомобиля 16-летнего гражданина Афганистана, который хотел добраться во Францию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Грузовик Volvo остановили в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией. Он следовал из Турции в Латвию.

Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили на запасном колесе под прицепом грузового автомобиля человека.

Им оказался 16-летний гражданин Афганистана. Таким образом он ехал уже третьи сутки, чтобы что-добраться стран ЕС, сначала до Франции. Водитель автомобиля, гражданин Украины, не знал, что с ним едет незваный пассажир, сообщили в ГПСУ.

Пограничники накормили подростка и дали время прийти в себя.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Вадим Ребрина
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ЕС гпсу миграция
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