Пограничники Черновицкого отряда обнаружили на запасном колесе под прицепом грузового автомобиля 16-летнего гражданина Афганистана, который хотел добраться во Францию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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Грузовик Volvo остановили в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией. Он следовал из Турции в Латвию.
Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили на запасном колесе под прицепом грузового автомобиля человека.
Им оказался 16-летний гражданин Афганистана. Таким образом он ехал уже третьи сутки, чтобы что-добраться стран ЕС, сначала до Франции. Водитель автомобиля, гражданин Украины, не знал, что с ним едет незваный пассажир, сообщили в ГПСУ.
Пограничники накормили подростка и дали время прийти в себя.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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