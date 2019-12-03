У Яроша отреагировали на дело об убийстве ребенка в Киеве - видео

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По словам замкомандира добровольческого подразделения Аратта, преступление в центре мирного города вскрыло проблему социальной реабилитации военных

Заместитель командира "8-го батальона Аратта Украинской добровольческой армии" Андрей Копичин с позывным "Марадона" прокомментировал ситуацию, в которой к убийству ребенка в центре Киева могут быть причастны бойцы этого подразделения: в Facebook-группе Межа_Безпеки он сообщил, что УДА будет требовать тщательного расследования, "чтобы понимать, кто стоит за этими страшными делами, кто организатор".

"Я практически уверен, что парни, которые это сделали по своим каким-то причинам, возможно, даже не знали или не осознавали, в кого конкретно они стреляют, и кто этот человек, который должен был быть ликвидирован или устрашен", - сказал военный.

О подозреваемом - Андрее Лавреге с позывным "Тихий" он говорит: "Дисциплинированный, спокойный, с горящими глазами. Четко был готов выполнять приказы, защищать Родину".

"Проблема в том, что когда парни находятся под авторитетом подразделений, командиров, они лучше понимают дисциплину, которая в добровольческих батальонах на первом месте. Что бы сейчас ни говорили и как бы ни представляли эту ситуацию. Беды много везде - и в ВСУ, и среди добровольцев. Есть комплексная проблема в стране, которую нужно решать", - сказал Копичин.

Ранее командир "Аратты" Андрей Гергерт с позывным "Червень" уже прокомментировал ситуацию.

Справка. УДА сформировалась после выхода нескольких подразделений из ДУК ПС вслед за экс-лидером Правого сектора Дмитрием Ярошем. Сейчас эти два боевых добровольческих подразделения не связывает ничего, кроме общего прошлого. 

  • 1 декабря 2019 года на улице Льва Толстого в центре Киева неизвестные обстреляли авто Range Rover депутата Киевского облсовета, ресторатора Вячеслава Соболева. Погиб его трехлетний сын. 2 декабря утром полиция задержала двух подозреваемых: одному 18, другому – 19 лет. Рассматриваются три версии.
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Теги: уда, покушение, убийство ребенка, Вячеслав Соболев, Аратта, Андрей Лаврега
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