В Черкассах автогонщик вылетел с трассы прямо на зрителя: видео

В Черкассах во время автомобильных гонок Timeattac один из участников заезда не справился с управлением и сбил зрителя. Мужчина 1988 года рождения госпитализирован с тяжелыми травмами. Об этом сообщает местное издание Про все.

Мероприятие происходило на кольцевом перекрестке по улице 30 лет Победы.

Издание пишет, что новый асфальт в городе оказался очень скользким: некоторые автомобили еще до начала соревнований задевали бордюры, один из них потерял колесо.

По словам спикера патрульной полиции Черкасской области Зои Вовк, водитель автомобиля не справился с управлением, вылетел с трассы и совершил наезд на зрителей.

С тяжелыми травмами госпитализировали мужчину 1988 года рождения.

При этом, по словам представителя полиции, решение о проведении данного мероприятия горсовет Черкасс принял без согласования с патрульными.

4 ноября в Харькове произошло ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля. Травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитар.