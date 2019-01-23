В Днепре бросили "коктейль Молотова" в магазин: видео, фото

Сегодняв ночью в центре Днепра трое неизвестных бросили "коктейль Молотова" в здание магазина одежды, в результате произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Инцидент зафиксирован в Шевченковском районе Днепра на первом этаже шестиэтажного здания в магазине по продаже одежды.

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Огонь уничтожил товар (одежду) и мебель внутри магазина на площади 20 квадратных метров.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Пожар ликвидировали в 01:12. Погибших и пострадавших нет.

Фото: dp.dsns.gov.ua

По данным местных СМИ, в полицию позвонила девушка и сообщила, что трое парней подожгли магазин. Она стояла на улице недалеко от магазина с подругой, в какой-то момент к ним подбежали трое парней со словами "девушки, бегите".

После этого неизвестные направились в бутик "Symbol", молотком разбили окно и бросили "коктейль Молотова". Они убежали, а полицейские, прибывшие на место происшествия, вызвали пожарных. Полиция разыскивает злоумышленников.

14 января 2019 года в Киеве, на территории Киево-Печерской лавры, по адресу Лаврская, 24, горело здание. В УПЦ МП утверждали, что здание принадлежит заповеднику, а в заповеднике – что оно принадлежит церкви.

В полиции заявили, что подозреваемый в момент поджога находился в состоянии опьянения.