В Днепре бросили "коктейль Молотова" в магазин: видео, фото

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

В результате пожара жертв и пострадавших нет

Реклама
Реклама

Сегодняв ночью в центре Днепра трое неизвестных бросили "коктейль Молотова" в здание магазина одежды, в результате произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Инцидент зафиксирован в Шевченковском районе Днепра на первом этаже шестиэтажного здания в магазине по продаже одежды.

Реклама

Огонь уничтожил товар (одежду) и мебель внутри магазина на площади 20 квадратных метров.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Пожар ликвидировали в 01:12. Погибших и пострадавших нет.

Фото: dp.dsns.gov.ua

По данным местных СМИ, в полицию позвонила девушка и сообщила, что трое парней подожгли магазин. Она стояла на улице недалеко от магазина с подругой, в какой-то момент к ним подбежали трое парней со словами "девушки, бегите".

После этого неизвестные направились в бутик "Symbol", молотком разбили окно и бросили "коктейль Молотова". Они убежали, а полицейские, прибывшие на место происшествия, вызвали пожарных. Полиция разыскивает злоумышленников.

14 января 2019 года в Киеве, на территории Киево-Печерской лавры, по адресу Лаврская, 24, горело здание. В УПЦ МП утверждали, что здание принадлежит заповеднику, а в заповеднике – что оно принадлежит церкви.

В полиции заявили, что подозреваемый в момент поджога находился в состоянии опьянения.

Отправить:
Распечатать:
Теги: пожар, днепр, магазин одежды
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
NASA заменило астронавта в экипаже первого полета Starliner: фото
NASA заменило астронавта в экипаже первого полета Starliner: фото
В Днепре бросили "коктейль Молотова" в магазин: видео, фото
В Днепре бросили "коктейль Молотова" в магазин: видео, фото
Старт необычной ракеты Blue Origin миллиардера Безоса: трансляция
Старт необычной ракеты Blue Origin миллиардера Безоса: трансляция
ТЭК Доходы Украины от транзита газа превысили расходы на его импорт
Космическая покупка. Сергей Тигипко создает аптечного гиганта
FMCG Космическая покупка. Сергей Тигипко создает аптечного гиганта
Как Украине начать догонять Европу. Рецепт Сергея Гуриева
Мнение Как Украине начать догонять Европу. Рецепт Сергея Гуриева
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
NASA заменило астронавта в экипаже первого полета Starliner: фото
NASA заменило астронавта в экипаже первого полета Starliner: фото
В Днепре бросили "коктейль Молотова" в магазин: видео, фото
В Днепре бросили "коктейль Молотова" в магазин: видео, фото 10:12
Старт необычной ракеты Blue Origin миллиардера Безоса: трансляция
Старт необычной ракеты Blue Origin миллиардера Безоса: трансляция 07:00
В Канаде сошел с рельс и загорелся поезд: видео
В Канаде сошел с рельс и загорелся поезд: видео 06:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 