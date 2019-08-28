В Херсон доставили перевозивший нефть в Крым танкер: фото, видео

Пограничники и сотрудники Службы безопасности Украины доставили к месту хранения в Херсон арестованный танкер "Мрия". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

"Из-за отказа капитана судна выполнять решение суда и фактически самоустранения от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой, правоохранителям пришлось четверо суток доставлять судно из акватории Черного моря в порт Херсона", - уточнили в пресс-службе.

Фото: dpsu.gov.ua

Сейчас танкер находится в Херсонском морском порту под охраной.

10 августа 2019 года в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым провела обыск в Херсоне на судне "Мрия".

14 августа прокуратура оспорила решение суда об отклонении ходатайства об аресте судна "Мрия".

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