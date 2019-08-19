Суд вынес решение о судне, якобы возившем нефть оккупантам

Танкер Вилга (Фото: Yoruk Isik/MarineTraffic.com)

Херсонский апелляционный суд арестовал судно "Мрия", сообщает прокуратура АР Крым в Telegram.

Прокуратура подавала апелляцию на определение Херсонского городского суда, в котором тот отказался арестовывать "Мрию", апелляционный суд удовлетворил прошение прокуратуры и наложил арест на судно.

Прокуратура АР Крым утверждает, что в июне 2015 это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

10 августа 2019 года в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым провела обыск в Херсоне на судне "Мрия".

14 августа прокуратура оспорила решение суда об отклонении ходатайства об аресте судна "Мрия".

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