Активисты исторического клуба "Тустань" нашли в лесу возле Болехова Ивано-Франковской области документы отряда Украинской повстанческой армии. Об это сообщает телеканал 402.

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Находку обнаружили в ящике из под пулеметных патронов – он пролежал под землей больше 70 лет. В нем хранились учебник для военных УПА, а также брошюры и рукопись.

Сообщается, что архив мог принадлежать сотне УПА "Виктория". Информации о ней немного, так как сам отряд просуществовал незначительное количество времени, говорится в сюжете.

Найденные документы уже передали в Музей освободительной борьбы имени Степана Бандеры, где их изучением займутся исследователи.

Летом 2020-го археологи обнаружили под Запорожьем древние артефакты скифов – смотрите фото находок. Позднее в ноябре археологи нашли на дне Днепра в Запорожье пушечный лафет времен казачества.

Станислав Стороженко

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