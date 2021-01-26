UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Ивано-Франковской области нашли архив отряда УПА – видео видео

26.01.2021, 14:36
Снимок экрана 2021-01-26 в 14.33.29
Илон Маск запустил спутник вопреки массовому протесту у офиса SpaceX – видео
Илон Маск запустил спутник вопреки массовому протесту у офиса SpaceX – видео
Неизвестный устроил провокацию против магазина NOVUS, подложив запрещенный товар: видео
Неизвестный устроил провокацию против магазина NOVUS, подложив запрещенный товар: видео

Активисты исторического клуба "Тустань" нашли в лесу возле Болехова Ивано-Франковской области документы отряда Украинской повстанческой армии. Об это сообщает телеканал 402

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Находку обнаружили в ящике из под пулеметных патронов – он пролежал под землей больше 70 лет. В нем хранились учебник для военных УПА, а также брошюры и рукопись. 

Сообщается, что архив мог принадлежать сотне УПА "Виктория". Информации о ней немного, так как сам отряд просуществовал незначительное количество времени, говорится в сюжете.

Найденные документы уже передали в Музей освободительной борьбы имени Степана Бандеры, где их изучением займутся исследователи. 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
упа Ивано-Франковская область болехов

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 