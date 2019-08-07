В кафе Полтавы в охранника стреляли из-за замечания: видео (18+)

В Шевченковском районе Полтавы возле кафе неизвестный выстрелил несколько раз в охранника заведения 1979 года рождения, сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел вчера около 23:00. Раненного без сознания госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы.

Открыто дело по факту покушения на убийство.

Как уточняет местное издание Полтавщина, стрелявшему около 35 лет. По данным СМИ, посетитель хотел справить нужду на клумбу возле кафе "Ботаник", а охранник сделал ему замечание. В ответ мужчина достал из сумки пистолет и выстрелил в спину охраннику, а потом в голову.

В заведении от комментариев отказались.

6 августа сообщалось, что в Одесской области в результате взрыва боевой гранаты в больнице погибли два человека.