В больнице под Одессой взорвали гранату, двое погибших: видео

Фото: od.npu.gov.ua

Сегодня, 6 августа, в Одесской области в результате взрыва боевой гранаты в больнице погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Инцидент произошел в больнице города Раздельная.

Полицейские предварительно установили, что к 44-летней работнице пищеблока больницы, пришел сожитель и, вероятно, и принес с собой взрывоопасные предметы. Женщина была одна в отдельно стоящем здании. После того, как человек закрыл дверь, раздался взрыв.

Сообщается, что полицейские, прибывшие на место происшествия, заметили через окно чеки от двух гранат, поэтому не заходили внутрь до прибытия взрывотехников.

В полиции рассказывают, что специалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие, но не взорвалась и находилась в крайне опасном состоянии.

Сообщается, что в ходе осмотра было установлено, что взорвалась граната Ф-1, в результате чего мужчина и женщина погибли.

На месте инцидента продолжает работать полиция. Событие квалифицировано по статье 115 (умышленное убийство).

13 июля в Ровенской области при детонации неизвестного предмета погибли двое детей. Полицейские нашли во дворе дома, где произошел взрыв, 31 минометную мину, 76 артиллерийских снарядов, 13 авиационных бомб, 5 гранат и 1024 других взрывоопасных предметов.