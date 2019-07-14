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14.07.2019, 19:52

Гибель детей под Ровно: в доме нашли сотню мин и бомб - фото

Гибель детей под Ровно: в доме нашли сотню мин и бомб - фото - Фото
Фото: facebook.com/UA.National.Police

В целом, полицейские говорят, что изъяли 1149 единиц взрывчатых предметов

Более тысячи взрывоопасных предметов изъяли в хозяйстве, где вчера, 13 июля, от взрыва погибли дети. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции.

Уточняется, что полицейские изъяли 1149 единиц взрывчатых предметов.

Это 31 минометная мина, 76 артиллерийских снарядов, 13 авиационных бомб, 5 гранат и 1024 других взрывоопасных предметов.

Хозяину дома сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух человек, незаконном обращении с взрывчатыми веществами и боеприпасами и в незаконном изготовлении боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Вчера в Ровенской области при детонации неизвестного предмета сегодня погибли двое детей. Мальчик, 2006 года рождения, и девочка, 2007 года рождения, в подсобном помещении (летняя кухня) хозяйства своего деда взяли из металлического сейфа неизвестный предмет, который в дальнейшем сдетонировал, в результате взрыва дети погибли на месте происшествия.

1 июля на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района Днепропетровской области дети играли с неизвестным предметом, и он взорвался. В результате - шестеро детей в возрасте от 4-х до 16 лет получили травмы разной тяжести. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

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Теги: взрыв, дети, ровенская область
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