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В Киеве из-за непогоды и сильного ветра погиб человек, повреждены около 10 авто – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2022, 11:47
Иллюстративное фото пресс-службы ГСЧС
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Вчера вечером в Киеве из-за непогоды и сильного ветра дерево упало на автомобиль – водитель погиб, пассажирку передали медикам. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Инцидент произошел на улице Верховинной, 34. 

"По прибытию первых боевых расчетов было установлено, что в результате падения дерева на авто были зажаты водитель и пассажирка. Еще до прибытия спасателей пассажирку деблокировали и передали медикам свидетели", – говорят в ведомстве. 

Учитывая, что дерево было большим, спасателям пришлось вызвать автокран, чтобы поднять его и высвободить авто. 

После высвобождения машины спасатели деблокировали тело погибшего водителя и передали правоохранителям. 

"В результате падения дерева также была повреждена линия электропередач: упал столб, вместе с ним и провода, повредив около 10 машин", – отмечают в ГСЧС.

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Владислав Сердюк
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киев ГСЧС непогода сильный ветер
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