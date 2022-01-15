Вчера вечером в Киеве из-за непогоды и сильного ветра дерево упало на автомобиль – водитель погиб, пассажирку передали медикам. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Инцидент произошел на улице Верховинной, 34.
"По прибытию первых боевых расчетов было установлено, что в результате падения дерева на авто были зажаты водитель и пассажирка. Еще до прибытия спасателей пассажирку деблокировали и передали медикам свидетели", – говорят в ведомстве.
Учитывая, что дерево было большим, спасателям пришлось вызвать автокран, чтобы поднять его и высвободить авто.
После высвобождения машины спасатели деблокировали тело погибшего водителя и передали правоохранителям.
"В результате падения дерева также была повреждена линия электропередач: упал столб, вместе с ним и провода, повредив около 10 машин", – отмечают в ГСЧС.
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