Вчера вечером в Киеве из-за непогоды и сильного ветра дерево упало на автомобиль – водитель погиб, пассажирку передали медикам. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Инцидент произошел на улице Верховинной, 34.

"По прибытию первых боевых расчетов было установлено, что в результате падения дерева на авто были зажаты водитель и пассажирка. Еще до прибытия спасателей пассажирку деблокировали и передали медикам свидетели", – говорят в ведомстве.

Учитывая, что дерево было большим, спасателям пришлось вызвать автокран, чтобы поднять его и высвободить авто.

После высвобождения машины спасатели деблокировали тело погибшего водителя и передали правоохранителям.

"В результате падения дерева также была повреждена линия электропередач: упал столб, вместе с ним и провода, повредив около 10 машин", – отмечают в ГСЧС.

20 декабря из-за сильного снега на Подоле в Киеве сошел трамвай.

Фото последствий "ледяного апокалипсиса" в конце декабря на юге Украины.

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Владислав Сердюк

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