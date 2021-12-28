Ледяной апокалипсис на юге Украины: "каток" на дорогах, коллапс транспорта – фото, видео

Сегодня, 28 декабря, в южных областях Украины наблюдается сильнейший гололед: проезжая часть и тротуары в городах покрыты льдом, перебои с работой транспорта, обрывы сетей электроснабжения. Об этом пишет Думская.

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По данным СМИ, в Одессе из-за обледенения контактной сети нарушено движение электротранспорта – многие жители добирались на работу пешком.

Коммунальные службы Одессы еще ночью начали обработку тротуаров и проезжей части. Причиной гололеда стало резкое снижение температуры после дождя.

В Одесской области из-за сложных погодных условий без электроснабжения находятся жители 24 населенных пунктов в Белгород-Днестровском, Одесском и Раздельнянском районах.

Как сообщают Николаевские новости, в Николаеве дождь и минусовая температура стали причиной обледенения проезжей части, тротуаров, машин – коммунальные службы на резкое изменение погоды оперативно отреагировать не смогли.

Уточняется, что лед стал причиной обрыва контактных линий, что вызвало перебои в работе городского транспорта Николаева. Как пишут Новости N, в нескольких районах города из-за обледенения отсутствуют электричество, вода и отопление.

После ледяного дождя дороги южных областей превратились в каток, происходят ДТП.

27 декабря Укргидрометцентр предупреждал, что в Украине в ближайшие дни испортится погода, возможны проблемы с транспортом и электричеством.

20 декабря из-за сильного снега на Подоле в Киеве сошел трамвай.

Синоптики говорили, что по всей стране ожидаются опасные метеорологические явления – гололедица и сильный ветер. В Карпатах объявлена снеголавинная опасность.

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Яна Катасонова

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