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Ледяной апокалипсис на юге Украины: "каток" на дорогах, коллапс транспорта – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 13:31
Ледяной апокалипсис на юге Украины:
Обледенение в Николаеве (фото - Николаевские новости)

Сегодня, 28 декабря, в южных областях Украины наблюдается сильнейший гололед: проезжая часть и тротуары в городах покрыты льдом, перебои с работой транспорта, обрывы сетей электроснабжения. Об этом пишет Думская.

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По данным СМИ, в Одессе из-за обледенения контактной сети нарушено движение электротранспорта – многие жители добирались на работу пешком.

Коммунальные службы Одессы еще ночью начали обработку тротуаров и проезжей части. Причиной гололеда стало резкое снижение температуры после дождя.

В Одесской области из-за сложных погодных условий без электроснабжения находятся жители 24 населенных пунктов в Белгород-Днестровском, Одесском и Раздельнянском районах.

Фото – Думская

Фото – Думская

Фото – Думская

Как сообщают Николаевские новости, в Николаеве дождь и минусовая температура стали причиной обледенения проезжей части, тротуаров, машин – коммунальные службы на резкое изменение погоды оперативно отреагировать не смогли.

Уточняется, что лед стал причиной обрыва контактных линий, что вызвало перебои в работе городского транспорта Николаева. Как пишут Новости N, в нескольких районах города из-за обледенения отсутствуют электричество, вода и отопление.

После ледяного дождя дороги южных областей превратились в каток, происходят ДТП.

Фото – Николаевские новости

Фото – Николаевские новости

Фото – Николаевские новости

Фото – Николаевские новости

27 декабря Укргидрометцентр предупреждал, что в Украине в ближайшие дни испортится погода, возможны проблемы с транспортом и электричеством. 

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Яна Катасонова
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погода Одесса Николаев обледенение гололед
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