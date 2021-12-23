Гололедица по всей стране, а в Карпатах – снеголавинная опасность: прогноз погоды и карта

Завтра, 24 декабря, по всей стране ожидаются опасные метеорологические явления – гололедица и сильный ветер. В Карпатах объявлена снеголавинная опасность. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В Киевской области объявлен первый уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

По всей стране на дорогах тоже ожидается гололедица. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах – 20-25 м/с. Также в горах ожидаются вьюги, объявлен третий уровень снеголавинной опасности.

Синоптики сообщают, что ночью температура воздуха по всей стране еще будет достаточно низкой, но днем ​​столбики термометров будут фиксировать показатели от незначительного мороза до тепла.

Также ожидается мокрый снег, на западе страны – с дождем. Значительный дискомфорт будет доставлять порывистый ветер. На дорогах все еще будет скользко, поэтому водителей призывают быть осторожными.

Температура ночью – 10-15 градусов мороза, днем ​​– от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В восточной части страны ночью будет -15…-20 градусов, днем -​​1…-6 градусов. В западных и Одесской областях – от -5 до -10 градусов, днем ​​– от 0 до +5 градусов.

20 декабря из-за сильного снега на Подоле в Киеве сошел трамвай.

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Оксана Житнюк

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