Гололедица по всей стране, а в Карпатах – снеголавинная опасность: прогноз погоды и карта
Завтра, 24 декабря, по всей стране ожидаются опасные метеорологические явления – гололедица и сильный ветер. В Карпатах объявлена снеголавинная опасность. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В Киевской области объявлен первый уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
По всей стране на дорогах тоже ожидается гололедица. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах – 20-25 м/с. Также в горах ожидаются вьюги, объявлен третий уровень снеголавинной опасности.
Синоптики сообщают, что ночью температура воздуха по всей стране еще будет достаточно низкой, но днем столбики термометров будут фиксировать показатели от незначительного мороза до тепла.
Также ожидается мокрый снег, на западе страны – с дождем. Значительный дискомфорт будет доставлять порывистый ветер. На дорогах все еще будет скользко, поэтому водителей призывают быть осторожными.
Температура ночью – 10-15 градусов мороза, днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В восточной части страны ночью будет -15…-20 градусов, днем -1…-6 градусов. В западных и Одесской областях – от -5 до -10 градусов, днем – от 0 до +5 градусов.
- 20 декабря из-за сильного снега на Подоле в Киеве сошел трамвай.
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