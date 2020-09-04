В Киеве на сбыте наркотиков задержан полицейский, у него нашли "пистолет Януковича"

В Киеве задержан инспектор Национальной полиции, которого подозревают в сбыте наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Полицейский был задержан вчера, 3 сентября, после того, как передал лицу, действовавшему под контролем правоохранителей, 40 грамм белого порошка, который сам задержанный называл кокаином, утверждают в прокуратуре. За это полицейский получил 70 000 грн, которые пытался выкинуть при задержании.

По адресам проживания задержанного, в его служебном кабинете и в автомобиле проведены обыски. Найдено значительное количество веществ, которые могут быть наркотиками, утверждает следствие, а также наркосодержащие растения, оружие и более 1000 боеприпасов.

Среди обнаруженного в ходе обысков оружия – наградной пистолет на имя беглого президента Виктора Януковича.

Происхождение веществ, оружия и боеприпасов выясняется.

Задержанному объявлено о подозрении, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.