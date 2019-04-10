В Киеве протестовали против артистов из РФ, 11 задержанных: видео

В Киеве возле концертного клуба StereoPlaza около 40 человек устроили акцию протеста против выступлений российских исполнителей в Украине. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По данным полиции, протестующие бросали дымовые шашки, взрывпакеты, банки с красной жидкостью, а также разрисовали фасад здания. В Голосеевское управление полиции доставили 11 человек, на троих составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Событие квалифицировано как хулиганство, совершенное группой лиц.

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Следственный отдел начал уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК.

9 апреля сообщалось, что сотрудники группы быстрого реагирования Укрзалізниці вместе с полицией задержали группу несовершеннолетних жителей Триполья (Киевская область), которые подозреваются в умышленном повреждении имущества железной дороги.