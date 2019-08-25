В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ: видео, фото

Сегодня, 25 августа, в 4:22 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории храма Украинской православной церкви, раскположенного на улице Рудная в Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прибыв на место спасатели установили, что пожар возник в Храме святых благоверных князей Бориса и Глеба.

Сообщается, что огонь уничтожл имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. В 5:06 огонь локализован и в 07:15 ликвидирован.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекали 11 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники.

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