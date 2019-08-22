В Тернопольской области горела школа: фото

Фото: tr.dsns.gov.ua﻿

22 августа ночью загорелась школа в Тернопольской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСЧС.

Пожар произошел в 01:29 в помещении школы села Манаев Зборовского района.

На момент прибытия спасателей пламя охватило часть второго этажа и чердака школы на площади около 600 квадратных метров.

Фото: tr.dsns.gov.ua

В 03:05 пожар локализовали а в 06:35 полностью ликвидировали. Во время тушения пожара удалось спасти здание школы. На месте пожара погибших и травмированных не обнаружили.

Фото: tr.dsns.gov.ua

Огонь уничтожил покрытие школы мебель и школьный инвентарь на площади 600 квадратных метров, повреждены стены и потолок второго этажа здания на площади 250 квадратных метров.

Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.

В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек , еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.

Полиция назвала три версии пожара: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание.

Владельца гостиницы задержали. ГБР открыло дело против сотрудников ГСЧС по подозрению в халатности при проведении проверок системы противопожарной безопасности.

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