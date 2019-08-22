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В Тернопольской области горела школа: фото

В Тернопольской области горела школа: фото - Фото
Фото: tr.dsns.gov.ua﻿
22.08.2019, 12:43

В результате пожара пострадавших нет

22 августа ночью загорелась школа в Тернопольской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСЧС.

Пожар произошел в 01:29 в помещении школы села Манаев Зборовского района.

На момент прибытия спасателей пламя охватило часть второго этажа и чердака школы на площади около 600 квадратных метров.

Фото: tr.dsns.gov.ua

В 03:05 пожар локализовали а в 06:35 полностью ликвидировали. Во время тушения пожара удалось спасти здание школы. На месте пожара погибших и травмированных не обнаружили.

Фото: tr.dsns.gov.ua

Огонь уничтожил покрытие школы мебель и школьный инвентарь на площади 600 квадратных метров, повреждены стены и потолок второго этажа здания на площади 250 квадратных метров.

Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.

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