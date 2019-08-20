Пожар в Одессе. Владелец гостиницы требует отвода судьи

Пожар в отеле Токио Стар (Фото - ГСЧС)

Владелец одесской гостиницы "Токио Стар" Вадим Черный, где в пожаре погибли девять человек, обратился к суду Киевского райсуда Одессы с ходатайством об отводе судьи. Об этом сообщает Укринформ.

"Подсудимый обратился к суду с ходатайством об отводе судьи Иванчука, мотивируя это тем, что интернет-издание, редактором которого в свое время он был, опубликовало в 2015 году критическую статью с упоминанием о ныне председательствующем в суде", - отмечается в сообщении.

Судья Николай Тонконоженко вынес решение отклонить ходатайство об отводе как недостаточно обоснованное.

Адвокаты Черного также утверждали, что судом нарушается требование законодательства о подсудности: Киевский райсуд не может рассматривать ходатайство органа досудебного следствия, который территориально находится в Приморском районе Одессы.

Сторона обвинения, которую в суде представляли прокуроры Оксана Моско, Евгений Антощук и Тимофей Гаркушин, пояснила, что именно в этом районе, по улице Филатова, зарегистрирована и работает следственная группа, созданная ГУ НП в Одесской области.

Прокуроры мотивировали объявления подозрения подсудимому Черному в совершении преступления тем, что отель основала компания "Майнич". Данное юридическое лицо создано общественной организацией "Центр защиты инвалидов", которую возглавляют Вадим Черный и Сергей Дурач.

Прокуратура просит избрать задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей на период расследования уголовного производства. Заслушав доводы сторон, следственный судья Иванчук предоставил возможность представителю обвинения повторно объявить подозрение подсудимому и объявил перерыв до 08:45 20 августа.

В суде выяснилось, что подозрение о совершении преступления принял в присутствии задержанного его адвокат, предоставленный ему государством, а не сам Черный, который находился 18 августа в статусе задержанного.

В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек , еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.

Полиция назвала три версии пожара: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание.

Владельца гостиницы задержали. ГБР открыло дело против сотрудников ГСЧС по подозрению в халатности при проведении проверок системы противопожарной безопасности.

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