В Мариуполе 35-летний местный житель ворвался с топором в супермаркет АТБ и стал крушить все вокруг. В полиции говорят, причина в том, что работник магазина сделал его жене замечание по поводу отсутствия маски. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В интернете опубликовано видео инцидента. На нем мужчина, ругаясь и оскорбляя персонал супермаркета, разбивает топором кассы и прилавки.

Позже его задержал спецназ полиции. Там говорят, что в конце прошлого года мужчина уже попадал в поле зрения полиции за аналогичное преступление. В одном из продуктовых магазинов он разбил кассовый аппарат после просьбы надеть маску. По данному факту ему объявлено подозрение.

По сегодняшнему событию полиция открыла дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК. За это правонарушение предусмотрено от трех до семи лет лишения свободы.

Вместе с тем, замглавы МВД Антон Геращенко сообщает в Facebook, что причиной поведения мужчины "стала горькая обида за то, что кто-то из посетительниц этого супремаркета подрался с его женой". У него дома проводится обыск.

Местные паблики в соцсетях назвали имя подозреваемого — Иосиф Ломтадзе. Его называют "активистом". Судя по странице Ломтадзе в Facebook, он симпатизирует советскому тирану Иосифу Сталину и выступает против вакцинации от коронавируса. Также в соцсетях пишут, что в Facebook Ломтадзе был пост с видео погрома, в котором тот сообщал, что кто-то ударил его жену, и угрожал обидчику расправой. Позже мужчина якобы удалил этот пост.

Читайте также: Нарушала карантин. В ТРЦ Киева сотрудник полиции несколько раз ударил женщину – видео

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.