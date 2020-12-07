В небо над оккупированным Донбассом запустили большой флаг Украины – видео

В небо над временно оккупированным Россией и ее марионетками Донбассом запустили флаг Украины. Об этом сообщает оперативно-тактическое управление Север.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что флаг размером 120 квадратных метров полетел в сторону оккупированной Горловки. Его подняли в небо с помощью воздушных шаров с гелием.
В ОТУ Север пишут, что акция была посвящена Дню Вооруженных сил Украины, который отмечали 6 декабря. В ней также участвовали военнослужащие ОТУ.
Смотрите также: В Киеве подняли самый большой флаг Украины: видео