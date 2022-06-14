В одном из российских батальонов оккупанты так боятся ВСУ, что только один из десяти готов к прямому столкновению с украинскими воинами. Об этом свидетельствует телефонный разговор одного из оккупантов, перехваченный Службой безопасности Украины.

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"В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – рассказывает захватчик.

Обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск, отметили в СБУ.

По мнению СБУ, это объясняет, почему российские оккупанты все меньше идут в прямую атаку, а просто уничтожают украинские населенные пункты артиллерией, убивая гражданских.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля Россия потеряла в войне против Украины 32 500 военных ликвидированными.

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Мария Макуха

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