UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В одном из российских батальонов готов идти в бой лишь один из десяти военных – перехват видео

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 11:24
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
На максимальной дистанции: расчет Стугна-П бьет российскую технику на 5 км – видео
На максимальной дистанции: расчет Стугна-П бьет российскую технику на 5 км – видео

В одном из российских батальонов оккупанты так боятся ВСУ, что только один из десяти готов к прямому столкновению с украинскими воинами. Об этом свидетельствует телефонный разговор одного из оккупантов, перехваченный Службой безопасности Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – рассказывает захватчик.

Обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск, отметили в СБУ.

По мнению СБУ, это объясняет, почему российские оккупанты все меньше идут в прямую атаку, а просто уничтожают украинские населенные пункты артиллерией, убивая гражданских.

Читайте также: 200-е, 300-е и отказники: оккупант рассказал, как от его бригады осталось до 100 человек

Мария Макуха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сбу перехват
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 