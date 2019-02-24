В Полтаве загорелся рынок: фото, видео

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Ситуацию осложняет то, что площадь возгорания очень большая

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Сегодня в Полтаве около 18:00 произошел пожар в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода, в котором расположены торговые помещения. Об этом сообщает местное издание Полтавщина.

По информации полтавского управления ГСЧС, огонь охватил крышу здания.

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На месте происшествия работают восемь автоцистерн и несколько бригад спасателей.

Ситуацию осложняет то, что площадь возгорания очень большая, пишет издание.

Частично перекрыто движение транспорта по улице Зиньковской. Транспорт движется по одной полосе.

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Теги: пожар, ГСЧС, полтава, рынок
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